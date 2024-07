Na manhã desta quarta-feira (17), um jovem de 28 anos foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por suspeita de tráfico de drogas e homicídio em Ubá. Com ele, considerado líder do tráfico de drogas no Bairro Colônia Padre Damião, foram encontradas drogas, uma arma de fogo e munições de diversos calibres, além de um veículo de luxo.

FOTO: PCMG - Civil prende suspeito de homicídio e tráfico de drogas em Ubá

FOTO: PCMG - Apreensão de veículo de luxo.

Segundo a PCMG, essa apreensão foi resultado de uma operação criada para desarticular um grupo criminoso envolvido no comércio de drogas na região de Ubá, na Zona da Mata. Investigações apontam que esse grupo tem gerado disputas violentas com rivais, resultando em homicídios e outros crimes graves. Com isso, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Ubá, Pedro Teixeira e Rio Pomba.

Em Rio Pomba, foram recolhidos pés de maconha, bem como sementes e materiais para embalagem e fracionamento da droga. Também foi apreendido mais um veículo.



Sobre a investigação

A investigação teve início após uma tentativa de homicídio ocorrida em 11 de fevereiro de 2024. O suspeito de 28 anos, juntamente com um adolescente de 19 anos, tentou assassinar um jovem de 24 anos no Bairro Colônia Padre Damião. O adolescente estava vendendo drogas na área quando foi confrontado pela vítima, que exigiu que ele não comercializasse entorpecentes nas proximidades. Em retaliação, o ele informou o ocorrido ao seu superior, de 28 anos, e, juntos, tentaram matar o homem de 24 anos, que sobreviveu ao ataque.

Após o incidente, a Polícia Civil iniciou uma investigação. As apurações revelaram que o suspeito de 28 anos mudou-se para o centro de Ubá para evitar a ação policial. Além disso, ele teria adquirido armas de fogo para consolidar o controle do tráfico na região.

Segundo o delegado Douglas Mota, "a operação de hoje representa um significativo golpe para este grupo criminoso. A prisão do líder, com a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, armas e outros materiais, enfraquece consideravelmente as atividades ilícitas na área".

As investigações seguem em andamento.

