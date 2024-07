A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais criou um novo canal de comunicação via WhatsApp, disponível pelo número (32) 3339-5050, para fortalecer a conexão entre a comunidade usuária das rodovias das regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes e o policiamento rodoviário.

De acordo com a corporação, esse canal tem como objetivo receber informações sobre a ocorrência de crimes, como roubos, furtos, foragidos da justiça e tráfico de drogas, além de veículos e indivíduos em atitude suspeita. O serviço, denominado "Fale Conosco RV", "oferece um meio seguro e anônimo para que todos possam relatar informações, com a garantia de que as identidades dos informantes serão preservadas".

A comunidade deve ser usada exclusivamente para informações sobre crimes e situações suspeitas. Em caso de acidentes na rodovia, a recomendação é ligar para o número de emergência 190.