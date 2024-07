Um jovem de 18 anos e um de 19 foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na tarde dessa quarta-feira (17), em Arantina.

De acordo com a Polícia Militar (PM), de que o jovem, de 18 anos, estaria guardando drogas em uma casa, os militares foram até o local e em certo momento, visualizaram o suspeito entrando na casa, e depois de alguns minutos, um outro homem, de bicicleta, que também entrou no local, retirando-se logo em seguida. Ao realizar buscas no suspeito foram localizados quatro pedras de crack e três pinos de cocaína.

Ainda conforme os policiais, durante buscas na casa, foram encontradas uma sacola preta com cinco barras de maconha, oito pinos de cocaína e 41 pedras de crack. Sobre a arma de fogo, os militares foram informados de que ele havia deixado guardada na casa de um outro jovem, de 19 anos, durante varredura, localizaram, no quarto, dentro do guarda roupas, um revólver calibre. 32, contendo quatro munições intactas, e também uma balança de precisão.

Os militares informaram que o jovem de 18 anos se trata de autor de dois homicídios consumados, sendo o primeiro ocorrido em Arantina, e o outro, em São Vicente de Minas.

Foi dada voz de prisão em flagrante aos autores, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia, para demais providências.