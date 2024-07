Militares do Corpo de Bombeiros de São João del-Rei realizaram, nesa quarta-feira (17) o salvamento de um cão que ficou preso dentro de uma antiga beta de extração de minério no Bairro Alto das Mercês, em São João del Rei. De acordo com os Bombeiros, além da profundidade do local, que é de cerca de dez metros, ainda havia o risco devido às pedras soltas que poderiam atingir a guarnição.

Segundo o Sargento Bruno, chefe da equipe que realizou o salvamento, a equipe foi acionada na noite de terça-feira "após análise, a equipe constatou que não havia condições seguras para realizar a operação no período noturno, uma vez que havia muitas pedras soltas e nenhuma visibilidade. Voltamos logo no início da manhã para dar continuidades aos trabalhos".

Ainda segundo Bruno, os militares precisaram fazer o escoramento de uma grande pedra que poderia se soltar. Após isso, foi montado um sistema de redução de forças com o uso de cordas e polias para poder descer e içar os Bombeiros de dentro da beta. "Em condições seguras, nós conseguimos acesso ao local onde o cão estava. Apesar de muito assustado, ele estava dócil e não ofereceu resistência quando nós o pegamos", explica o Sargento. Ele foi colocado dentro de uma bolsa de resgate e içado para local seguro, onde ficou sob os cuidados de uma moradora da região.