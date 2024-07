Um adolescente de 15 anos, suspeito de três homicídios na região, foi detido nesta terça-feira, 16 de julho, no Bairro Bela Vista, em Leopoldina.



De acordo com as informações apuradas pelo jornal O Vigilante Online, ele foi localizado durante patrulhamento de rotina do Tático Móvel em repressão ao tráfico de drogas, ocasião em que o indivíduo foi visto na Rua Manoel Monteiro.

Ele estava foragido da Justiça e é suspeito de homicídios e tráfico de drogas em Bicas e Ubá e se passava pelo irmão.

O rapaz foi encaminhado ao Centro Socioeducativo de Juiz de Fora para as demais providências.

