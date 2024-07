Um motorista de 25 anos e a mãe, de 45, morreram após o carro bater em uma árvore na MG-133, na altura do km 16 do município de Tabuleiro, na tarde dessa quinta-feira (18). O jovem chegou a ser socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e faleceu. A mãe morreu no local.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista tentou realizar uma ultrapassagem, mas se deparou com um veículo na contramão e, ao tentar retornar para a pista, perdeu o controle, batendo na árvore.

O Corpo de Bombeiros, que também esteve presente na ocorrência, informou que ambas as vítimas foram ejetadas do veículo pelo para-brisa.

A perícia compareceu e liberou o local.