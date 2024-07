Um jovem de 21 anos foi morto a tiros em São João del Rei, na madrugada dessa quinta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, após denúncia anônima de que havia ocorrido um homicídio em um apartamento situado no Residencial Risoleta Neves I, os militares foram até o local e depararam com a vítima caída em uma cama e com perfurações de arma de fogo na nuca.

Ainda conforme a PC, durante os levantamentos, foram obtidas informações de que um indivíduo, identificado como um jovem, também, de 21 anos, seria um dos suspeitos do crime. A PM foi até a residência do suspeito e realizaram a prisão. Ele foi conduzido até a Delegacia, juntamente com seu celular, o qual foi apreendido.

A perícia foi acionada no local e realizou os trabalhos, tendo recolhido cápsulas, e projéteis.