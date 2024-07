Um jovem, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil nessa quinta-feira (18), em Barbacena. Segundo a PC ele é suspeito de roubos ocorridos nas cidades de Ressaquinha e Carandaí, na região do Campo das Vertentes. Os crimes ocorreram no último dia 13 de junho.



Roubos

Ainda de acordo com a PC, na data do crime, dois homens em uma motocicleta teriam abordado uma mulher na cidade de Carandaí. Com uma arma na mão, um dos suspeitos mandou que a vítima descesse do veículo e o roubou, empreendendo fuga do local.

Assim que a vítima denunciou o roubo, o investigado, de 18 anos, que havia fugido na motocicleta foi

localizado e preso pela Polícia Militar, tendo confessado o crime.

O outro suspeito, de 20 anos, acabou capotando o veículo durante a fuga, na BR 040, próximo ao

município de Ressaquinha. Ao perceber que um motorista havia parado após ver o acidente, para prestar

socorro, o suspeito, armado, rendeu a segunda vítima e roubou outro veículo, fugindo sentido a cidade de

Barbacena.

Após investigações realizadas pela PCMG, a equipe de policiais civis responsável pelo caso conseguiu

identificar e localizar o suspeito foragido, que foi preso em Barbacena e encaminhado ao sistema prisional,

onde permanece à disposição da Justiça.