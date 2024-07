Nessa quinta-feira (18), uma mulher de 46 anos morreu após ser atropelada por um caminhão no Bairro Santana, em Muriaé.

Segundo as informações iniciais, a ciclista seguia para casa quando, na entrada da ponte que liga os bairros Franco Suíço e Santana, teria se desequilibrado, sendo atingida por uma das rodas do caminhão e morrendo instantaneamente.

O Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Militar e a perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local e realizaram todos os trabalhos de praxe e os levantamentos do ocorrido.

Logo após o fato, muitas pessoas foram às redes sociais para prestar suas homenagens à mulher, que trabalhava como costureira em uma confecção.

A Polícia Civil segue com as investigações do caso.