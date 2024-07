Na madrugada desta sexta-feira (19), um homem de 34 anos foi detido por suspeita de agredir outro homem, de 35, com um objeto perfurocortante durante a 43ª Exposição Agropecuária de Senhora dos Remédios. De acordo com a ocorrência policial, os envolvidos tinham uma desavença antiga por motivos de uma licitação.

Por volta de 1h da manhã, o suspeito foi agredido com um soco na cabeça. Já às 2h, ocorreu uma nova briga entre ambos com o envolvimento de outras pessoas.

Após a briga, os militares notaram que o homem de 35 anos tinha sofrido um golpe de um instrumento perfurocortante e estava com bastante sangramento, sendo necessário o socorro da vítima. O médico que o atendeu constatou cortes no abdômen, no tórax e no rosto.

O suspeito disse à Polícia Militar que foi agredido pela vítima com um soco na cabeça e, após a agressão, retornou e entrou em uma roda de amigos, dando início a uma nova confusão generalizada, que causou cortes na vítima e também na esposa do autor, de 33 anos.

Durante a intervenção policial, o homem de 34 anos tentou fugir, mas foi visualizado pela equipe com um objeto com características semelhantes ao instrumento utilizado no crime. O objeto não foi localizado após a captura do suspeito, que foi detido em flagrante.