Um corpo foi encontrado, sem identificação, boiando às margens do Rio Muriaé, na altura do Bairro Dornelas, nesta sexta-feira (19), no município de Muriaé. Trata-se de um homem de cor branca, com barba, aparentando ter entre 45 e 55 anos.

Os Bombeiros foram acionados por um morador que estava caminhando na Avenida Dante Bruno. A Polícia Militar também esteve presente no local. A perícia foi acionada e constatou que, a princípio, não há sinais de violência.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido para o IML. A Polícia Civil vai investigar o caso.

