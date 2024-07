Nesta sexta-feira (20), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu um carro e quase 250 quilos de maconha, avaliados em cerca de meio milhão de reais, na MGC-265, altura do km 91, em Ubá.



De acordo com a ocorrência policial, o caso ocorreu durante uma Operação de Fiscalização de Trânsito, quando foi dada uma ordem de parada a um carro que desobedeceu e fugiu. Após as buscas, o veículo foi localizado abandonado no Bairro Vale do Ouro. Dentro do porta-malas foram localizadas 233 barras de substância semelhante à maconha.

Após uma apuração, foi constatado ainda que o carro era adulterado.

O material e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil em Ubá.