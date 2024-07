A região de Juiz de Fora, composta por 146 municípios, é considerada a quinta mais violenta de Minas Gerais. Os dados foram divulgados pelo Anuário da Segurança Pública através de um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública na última quinta-feira (18).

Conforme os dados, a taxa de mortes violentas intencionais (MVI) da região é de 17,3 a cada 100 mil habitantes. Nessa categoria estão incluídos homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, mortes de policiais e mortes decorrentes de intervenção policial, sendo considerada, pelo Fórum, "um termômetro para a mensuração dos níveis de violência do Brasil, independentemente do tipo penal ou da legitimidade de cada ocorrência registrada."

Em 12º lugar entre as regiões mais violentas de Minas está Barbacena, localizada no Campo das Vertentes e composta por 49 cidades. Segundo o anuário, ela possui uma taxa de 8,3 MVI a cada 100 mil habitantes.

Na ordem, as regiões mineiras citadas, com taxa de MVI a cada 100 mil habitantes, foram: Governador Valadares com 22,9 MVI, Teófilo Otoni com 21,1 MVI, Ipatinga com 18,9 MVI, Belo Horizonte com 17,4 MVI, Juiz de Fora com 17,3 MVI, Divinópolis com 16,9 MVI, Patos de Minas com 16,4 MVI, Montes Claros com 10,6 MVI, Uberlândia com 10,5 MVI, Uberaba com 8,8 MVI, Varginha com 8,5 MVI, Barbacena com 8,3 MVI e Pouso Alegre com 6,1 MVI.



Sobre o Anuário

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da Segurança Pública.

A publicação é considerada uma ferramenta para a promoção da transparência e da prestação de contas na área, contribuindo para a melhoria da qualidade dos dados. Confira mais neste link.