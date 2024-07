Na tarde dessa sexta-feira (19), um motorista, sem idade identificada, perdeu o controle do carro, bateu em uma árvore e capotou na MGC-120, altura do km 615, em Teixeiras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro se deslocava sentido Ponte Nova a Viçosa antes do acidente. Quando a corporação chegou, o carro estava totalmente fora da pista, com a parte frontal e traseira danificadas devido ao impacto e ao arrasto durante o acidente. "O teto do veículo estava amassado e a estrutura visivelmente comprometida", relataram.

Segundo informações de pessoas no local, o condutor não ficou ferido e foi levado do local por amigos.

