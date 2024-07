Um motorista de uma van escolar que apresentava sinais de embriaguez foi autuado em quase R$ 3 mil pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desse domingo (21), na BR-116, em Muriaé. Ele assumiu que bebeu cerveja e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A PRF abordou a van no km 702, no trevo das BRs 116 e 356, após verificar que o motorista de 65 anos transitava muito próximo à traseira de uma carreta e não respeitou a distância mínima de segurança em relação ao veículo à frente.

Os policiais perceberam o cheiro de álcool no hálito do condutor e ele assumiu ter ingerido cerveja. A van estava com cinco pessoas e o motorista disse que deixaria os passageiros em Muriaé e voltaria para Orizânia.

O idoso se recusou a fazer o teste do bafômetro e recebeu um auto de infração de trânsito no valor de R$ 2.934,70. Ele poderá ter o direito de dirigir suspenso por 12 meses e a van ficou retida na unidade operação da PRF em Muriaé.