Uma mulher de 43 anos morreu após o carro em que estava se envolver em um acidente na LMG-809, em Barroso, na noite de sábado (20). Um dos motoristas fugiu do local sem prestar socorro, mas ele já foi identificado.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida entre os carros foi registrada no km 36. A suspeita é que o carro conduzido pelo motorista que fugiu seguia na rodovia no sentido Barroso/Dores de Campo quando invadiu a contramão e bateu no outro carro, que seguia no sentido contrário.

Um dos veículos era conduzido por um homem de 34 anos e a vítima fatal era passageira desse carro. Já o motorista do outro carro envolvido fugiu do local do acidente sem prestar socorro e abandonou o automóvel na rodovia.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. Depois disso, o corpo da mulher foi removido por uma funerária para o Instituto Médico Legal (IML) de São João del-Rei.



Tags:

acidente | Morre