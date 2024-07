Um homem de 34 anos foi baleado e morreu na noite da última sexta-feira (19), em Tiradentes.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após denúncias anônimas que disparos tinham sido efetuados no Bairro Várzea de Baixo. No local, o homem foi encontrado caído no chão com os sinais vitais baixos e, a princípio, sem marcas de violência.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico, onde a morte foi atestada, mas sem definição de causa.

O corpo foi encaminhado para a funerária e, durante os trabalhos, um funcionário observou que o corpo apresentava uma perfuração entre o ombro e o braço esquerdo. A informação foi repassada a um familiar, que acionou a PM.

O médico legista realizou uma autópsia e constatou que o ferimento seria de um disparo de arma de fogo.

A polícia recebeu novas denúncias que um jovem de 29 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento com diversos crimes, esteve no local dos fatos. A PM realiza diligências para encontrar o suspeito, mas ele ainda não foi localizado.