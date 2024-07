Um adolescente de 16 anos morreu após uma batida entre duas motos na Rua Conceição, no Bairro Fátima, em Viçosa, na noite desse domingo (21). Um dos motociclistas não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi detido em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motociclista de 24 anos estava em alta velocidade e, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle da direção e bateu contra a outra moto. O adolescente era passageiro da primeira moto.

A segunda motocicleta era conduzida também por um jovem, mas de 23 anos. O acidente foi registrado quando o segundo veículo fazia uma conversão à esquerda para entrar na Rua Nossa Senhora Aparecida.

Com a batida, o adolescente caiu no chão e teve a morte constatada no local pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os condutores tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital São Sebastião.

A perícia foi acionada e fez os trabalhos de rotina, e o trânsito foi liberado logo depois.

A moto estava com os documentos de licenciamento em dia e foi liberada para um responsável após os trabalhos da perícia.



Tags:

acidente | Morre | Motociclista | região