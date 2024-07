O Complexo Hospitalar de Barbacena (CHB), integrante da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), expandiu seus serviços de atendimento cirúrgico. O Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRB-JA) aumentou de 21 para 34 o número de leitos cirúrgicos, consolidando-se como referência na assistência a pacientes de trauma na região.

A decisão de ampliar a capacidade cirúrgica foi tomada em parceria com o município, aproveitando a abertura de novos leitos clínicos em outra instituição de saúde local. Claudinei Emídio Campos, diretor do Complexo Hospitalar, explicou que o objetivo é fortalecer o papel do hospital como uma unidade especializada no atendimento de traumas.

“Tínhamos mais leitos clínicos que cirúrgicos, o que impossibilitava a oferta de mais cirurgias para a população. Já iniciamos as tratativas com o município para atender pacientes que estão na fila aguardando cirurgias”, disse Campos.



Opera Mais

A diretora assistencial do CHB, Isabela Rodrigues Costa, anunciou que o hospital está se preparando para aderir ao programa estadual Opera Mais, Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O programa visa aumentar o número de cirurgias eletivas ortopédicas de alta complexidade, com previsão de início já no segundo semestre de 2024.

“A adesão ao Opera Mais permitirá que ofereçamos mais cirurgias eletivas e de alta complexidade, o que é um passo importante para atender a demanda crescente da região”, afirmou Isabela Rodrigues.



Expansão da Terapia Intensiva

Além do aumento de leitos cirúrgicos, o CHB ampliou a capacidade de terapia intensiva. Com as obras de expansão em fase final, o número de leitos de UTI dobra de 10 para 20 até o final do ano. Esse aumento é crucial para o atendimento de pacientes de trauma, que frequentemente necessitam de cuidados intensivos no pós-operatório.