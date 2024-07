No último sábado (20), o corpo do estudante Anderson de Souza Medeiros, de 30 anos, foi encontrado em uma moradia da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Colegas de quarto, que o viram pela última vez na quarta-feira (17), acionaram a Polícia Militar (PM) ao sentirem um mau cheiro vindo do quarto da vítima, além de perceberem a ausência do mesmo. A causa da morte ainda não foi identificada.

De acordo com a PM, a porta do quarto, que estava totalmente fechada e vedada com sacolas plásticas, foi forçada e a vítima encontrada deitada na cama em estado avançado de decomposição.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe, não encontrando indícios de crime violento. Com isso, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária de plantão. "Outras informações poderão ser repassadas após a conclusão do laudo de necropsia", informou a corporação.

A UFV lamentou, em nota, a morte do estudante e informou que está prestando suporte e acolhimento à família da vítima e aos estudantes que moravam com ele.

Anderson ingressou na universidade em 2014 e era aluno do curso de licenciatura em Matemática. Natural de Belo Horizonte (MG), seu corpo foi sepultado neste domingo em Ervália (MG), onde mora a família.