Um desmate irregular em uma região do Alto Rio Doce gerou um auto de infração de mais de R$ 5 mil durante fiscalização na manhã dessa segunda-feira (22).

A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) fazia um patrulhamento quando viu um desmate em área comum de mais de 1 hectare.

As equipes fizeram diligências para identificar o responsável. Um homem de 48 anos foi identificado como o responsável e recebeu um auto de infração de R$ 5.280 mil. As atividades no local foram suspensas até que haja a liberação do órgão ambiental competente.

A PMMA apreendeu 114 m³ de lenha nativa.