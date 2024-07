Uma área de vegetação de grandes proporções pegou fogo no Distrito de Rio das Mortes, em São João del-Rei, na noite dessa segunda-feira (22). O local fica ao lado de uma metalúrgica, próximo à BR-265.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas chamaram a atenção dos motoristas que trafegam pela rodovia.

"No momento da nossa chegada, as chamas estavam realmente muito altas, fora de controle. Como era um terreno muito grande, funcionários da empresa ao lado fizeram um aceiro com uma pá carregadeira, algo que nos ajudou muito a limitar o alcance do fogo. A ameaça das chamas aos galpões da empresa fez necessário o uso de uma técnica de emergência por parte dos combatentes, o chamado fogo contra fogo”, explicou o sargento Oliveira, chefe da equipe que atendeu a ocorrência.

A técnica de atear fogo em uma área ainda não atingida, próxima aos aceiros, é utilizada pela corporação quando o incêndio está sem controle possível no combate direto.

Para usar a técnica, os militares precisam fazer uma análise das condições do local e de controle, pois os próprios bombeiros devem ir apagando o fogo para criar uma espécie de aceiro. A ação é prevista nas normas técnicas da corporação e só deve ser feita por pessoal capacitado, não devendo ser realizada por pessoas não treinadas.

“Deste modo, quando o incêndio chega nesta área propositadamente queimada, já não há mais o que queimar e as chamas tendem a se apagar naturalmente", explicou o sargento.

As chamas foram extintas depois de quase quatro horas de combate. Segundo os bombeiros, as chamas altas chegaram a atingir um grande eucalipto.