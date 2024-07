Na manhã dessa segunda-feira (22), a Polícia Militar foi acionada por uma agência bancária no centro da cidade de Carandaí para remover um aparelho eletrônico semelhante a um roteador de internet, conectado indevidamente na instituição.

Segundo a gerente do banco, funcionários encontraram o dispositivo instalado embaixo do terminal de senhas, estando ligado na energia e na rede interna através de um cabo conector. Algumas modificações e cabos acoplados internamente foram identificados.

Durante a investigação, a PM viu, por meio de uma gravação interna da agência, que um homem entrou no local no final da tarde de sábado (20) e instalou o aparelho embaixo do terminal. O crime foi registrado como estelionato tentado.

O equipamento eletrônico foi removido do local e apreendido. Já o suspeito não foi localizado.