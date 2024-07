Um jovem de 24 anos foi esfaqueado ao defender a ex-companheira de um ataque de um rapaz que não aceitava o fim do relacionamento. O autor do crime foi detido e o caso foi registrado na manhã de segunda-feira (22), em São João Nepomuceno.

A Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 para comparecer ao Hospital São João. Em contato com a rapaz, ele contou que foi ferido quando deixava o filho com a ex-companheira.

A moça de 19 anos contou que o ex, de 25 anos, não aceitava o fim do relacionamento e no dia anterior eles teriam discutido e ela teria sido agredida. A jovem contou que não chamou a polícia, mas bloqueou o agressor nas redes sociais.

Por volta das 11h30 de segunda-feira, o jovem deixava o filho que tem com a moça na casa dela quando o autor do crime chegou ao local. Ele estava alterado e começou a discutir e agredir a moça. Ela foi enforcada e teve a cabeça batida contra a parede. O ex-companheiro então se envolveu e empurrou o agressor.

O autor foi em um dos cômodos da residência e voltou com uma faca, acertando cinco golpes no jovem. Ele fugiu logo depois. O rapaz foi socorrido e precisou ser transferido para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) em Juiz de Fora, pois um dos golpes atingiu o pulmão. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A PM realizou diligências e encontrou o autor das agressões após receber uma informação anônima via 190. Ele foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia.