Uma briga por causa de um celular terminou com um homem esfaqueado na zona rural de Miraí, na segunda-feira (22). A Polícia Militar (PM) afirmou que os envolvidos têm esquizofrenia e dois foram detidos.

Segundo a PM, um homem vendeu um celular ao outro envolvido por R$ 1 mil. Contudo, o valor não foi pago e o vendedor foi até a casa do homem para reaver o celular.

Ao pegar o aparelho, os envolvidos entraram em luta corporal e quebraram uma mesa de vidro que tinha na cozinha da casa. Logo depois, o comprador pegou uma faca e furou o pneu da bicicleta do vendedor, esfaqueando o ombro do homem em seguida.

De acordo com a polícia, depois da agressão os homens se acalmaram e procuram ajuda de uma vizinha, que levou a vítima ferida para os familiares e depois seguiram para a Casa de Caridade.

O nome do vendedor não foi revelado, mas, conforme a PM, ele foi atendido e liberado em seguida com ferimentos leves no ombro.

Os dois homens foram detidos e encaminhados para a Delegacia junto com o celular e a faca usada no crime.