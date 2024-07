Um adolescente de 14 anos foi baleado enquanto soltava pipa na tarde dessa terça-feira (23), em Ibertioga. Um outro adolescente, de 16 anos, foi apreendido como autor do disparo.

Em contato com a Polícia Militar (PM) no hospital, a vítima contou que soltava pipa no Bairro Santana e decidiu ir embora quando o autor do disparo chegou e atirou contra o menor. Segundo a vítima, os dois teriam desavenças por causa de uma ex-namorada do atirador. Depois de ser baleado, o adolescente correu para casa e pediu socorro.

A PM realizou diligências e encontrou o menor que atirou, assim como a arma de fogo utilizada no crime, sendo uma garrucha calibre 32 com duas munições, uma intacta e outra deflagrada.

Aos policiais, o adolescente de 16 anos contou que estava em casa acompanhado da vítima e manuseava a arma. Ele disse que não percebeu que a arma estava municiada, apontou a garrucha para a vítima e pressionou o gatilho, ocasionando o disparo.

Na casa do atirador a PM identificou marcas de sangue e um balde com água avermelhada. O local foi isolado e a perícia técnica foi acionada, que realizou os trabalhos de rotina. Na residência duas facas e um simulacro de arma de fogo foram encontrados e apreendidos.