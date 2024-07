Um homem de 35 anos foi atingido por cinco tiros e morreu na noite dessa terça-feira (23), em Coimbra. O suspeito é um jovem de 27 anos que é procurado pela Polícia Militar (PM).

A polícia foi acionada no hospital da cidade para onde a vítima foi levada após ser atingida. Ele sofreu quatro perfurações no tórax e uma no braço. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Segundo a PM, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, furto, ameaça, roubo, agressão, receptação, desacato e estelionato.

O suspeito do crime foi identificado e também tem passagens policiais, sendo por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça.

Após os trabalhos da perícia técnica o corpo foi liberado para a funerária. A PM segue em diligências para localizar o autor do crime.