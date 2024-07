Um adolescente de 17 anos fugiu pelas ruas de Barbacena em um carro e foi perseguido pela Polícia Militar (PM) na noite dessa terça-feira (23). Papelotes de cocaína e porções de maconha foram encontrados no veículo e na casa do menor.

A polícia fazia patrulhamento pelo Bairro São Pedro quando viu uma pessoa que, ao perceber a presença policial, entrou bruscamente em um estabelecimento comercial. Logo depois entrou em um veículo, que foi abordado.

Quando os militares iniciaram as conversas, o motorista arrancou com o carro e o suspeito saiu correndo a pé.

Perseguição e cocaína

A PM iniciou a perseguição ao carro e deu ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas a ordem não foi acatada. Por alguns instantes os policiais perderam o carro de vista, mas ele logo foi visto novamente em direção à rodoviária.

A perseguição continuou e o motorista colocou em risco a vida de pedestres e motoristas ao praticar direção perigosa, acessando a contramão, fazendo derrapagens e manobras arriscadas.

Em determinado momento, o condutor parou o carro, saiu do veículo e se deitou no chão. Ele foi identificado como sendo um adolescente de 17 anos. A irmã do menor esteve no local até a chegada da mãe. O veículo foi parado na frente da casa dele.

Foram realizadas buscas dentro do carro e no assoalho do banco do carona foram encontradas duas sacolas com 58 papelotes de cocaína. A casa em que o adolescente mora também passou por vistoria e três porções de maconha foram achadas no armário da cozinha.

Aos policiais, o adolescente afirmou que as drogas encontradas no carro e na casa não eram dele. O menor foi apreendido e encaminhado para a Delegacia por suspeita de tráfico de drogas e dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo a PM, o adolescente já tinha sido apreendido anteriormente por porte ilegal de arma de fogo e outras duas passagens por dirigir sem CNH.

O carro foi apreendido e a PM não identificou ou localizou o suspeito que fugiu a pé.