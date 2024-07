Dois motociclistas ficaram feridos na noite dessa terça-feira (23) após baterem na Avenida Dr. Passos, no Bairro Barra, em Muriaé

Segundo informações apuradas no local, a batida aconteceu depois que um dos motociclistas saiu da garagem do Boulevard Center.

Um carro que estava transitando pela via chegou a parar para dar preferência, no momento em que outro motociclista cortou o carro que estava parado e colidiu na lateral do primeiro motociclista.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram as vítimas. Um dos envolvidos precisou ser levado para o Hospital São Paulo.

A Polícia Militar foi até o local do acidente, ouviu um dos motociclistas e depois se deslocou ao HSP para ouvir a outra versão do acidente pelo segundo motociclista envolvido.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado. Por estar com a documentação atrasada, a moto do motociclista que cortou o carro foi removida a um pátio credenciado pelo Detran.