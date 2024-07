Na manhã dessa terça-feira (23), a Polícia Militar de Meio Ambiente fechou um abate clandestino de bovinos em uma fazenda da região de São João del-Rei. Restos de animais e produtos impróprios para consumo humano também foram encontrados no local.

De acordo com a corporação, durante a operação, os agentes descobriram, por meio de denúncias, um galpão utilizado para abater animais de grande porte, onde encontraram um animal em processo de esfola e partes de um segundo animal recentemente sacrificado. O lugar, que também servia para ordenha, continha equipamentos como uma talha, serra sabre, facas de açougue e uma marreta, além de materiais utilizados para limpeza.

Quando questionados sobre o restante do segundo animal abatido, os responsáveis indicaram uma câmara fria em um laticínio na mesma propriedade. Lá, foram descobertos cortes de bovino in natura, junto com queijos e derivados de leite prontos para venda. O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) foi acionado para a fiscalização, confirmando o abate clandestino e encontrando irregularidades sanitárias, além da ausência de licença ambiental.

Os produtos fabricados no laticínio foram considerados impróprios para consumo humano, e os rótulos estavam fora das normas previstas, resultando na apreensão dos materiais pelo IMA. A Polícia Militar de Meio Ambiente e o IMA tomaram as medidas administrativas necessárias, enquanto as providências criminais ficaram a cargo da Polícia Militar de Meio Ambiente.