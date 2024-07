Na tarde dessa terça-feira (23), a Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia de roubo de trator na zona rural de Andrelândia, em Minas Gerais. A vítima, um idoso de 77 anos, relatou que dois homens roubaram seu trator vermelho após amarrá-lo.

Segundo informações, um caminhão prancha branco, com um dos suspeitos, foi visto nas proximidades antes do crime. A vítima foi abordada pelos dois homens que pediram ajuda para retirar um carro que havia caído em um mata-burro. Durante o deslocamento, a ele foi surpreendido por um dos suspeitos armado com um revólver, amarrado com fita isolante e deixado em um local afastado.

Os homens levaram o trator, e a vítima conseguiu se soltar após algum tempo e retornar à sua propriedade.

Investigações preliminares revelaram que duas pessoas em um caminhão branco estavam procurando por um trator vermelho na região, alegando que haviam comprado um e não conseguiam encontrar o local.

A polícia fez contato com estabelecimentos comerciais em Arantina, onde um homem relatou que foi contratado para buscar um trator, mas suspeitou do pedido, acreditando se tratar de um trator roubado. O mesmo passou por outro estabelecimento em Andrelândia com a mesma história, antes de seguir em direção a Arantina.

Um patrulhamento foi realizado na zona rural e locais possíveis de esconderijo do trator. As características do caminhão prancha e do trator foram compartilhadas com equipes policiais vizinhas para continuidade do rastreamento.

Segundo a PM, outras informações levaram-na a encontrar o trator roubado, desligado e com o motor quente. A placa do caminhão prancha foi identificada, pertencente a um homem de 30 anos com uma empresa de guincho, que revelou ter sido contratado para guinchar o trator mas desistiu por desconfiar da situação.

O contratante do serviço foi identificado como um homem de 39 anos, morador de Indaiatuba, em São Paulo. Com essas informações, a autoria do crime foi confirmada, e a PM continua as investigações para deter os suspeitos.

