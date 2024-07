Uma égua prenha caiu em um manancial e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros na localidade de Vargem Grande, na cidade de Itaverava, na tarde dessa quarta-feira (24).

Os bombeiros ressaltaram que por estar prenha, a operação de salvamento do animal da raça Mangalarga foi mais complexa.

As equipes usaram técnicas especializadas de resgate de animais e contaram com o auxílio de um guincho para retirar a égua do local.

O Corpo de Bombeiros conseguiu terminar o resgate com sucesso e garantiu a segurança da égua e do potro.