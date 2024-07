Um acidente envolvendo um caminhão de bebidas foi registrado nesta quarta-feira (24) na estrada AMG-2915, que conecta São Francisco do Glória com a BR-116.

Três pessoas estavam no veículo, sendo um motorista e dois ajudantes. Um dos ocupantes chegou a ficar preso nas ferragens, o motorista conseguiu sair do caminhão, mas reclamava de fortes dores pelo corpo. Já a terceira vítima não se feriu.

Segundo informações apuradas, o motorista do caminhão, que seguia sentido BR-116, perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore.

Ele relatou que um caminhão de coleta de lixo da Prefeitura de São Francisco do Glória, que seguia no sentido oposto, invadiu a contramão e bateu no retrovisor do caminhão de bebidas. Os estilhaços atingiram os olhos do motorista, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e batesse na árvore.

Pessoas que se aglomeraram após o acidente ajudaram o ajudante que estava preso nas ferragens a sair do veículo.

Uma viatura do SAMU foi acionada e conduziu os ocupantes para o Hospital de Carangola. O Corpo de Bombeiros também compareceu ao local.

O motorista do caminhão de coleta de lixo, ao saber que poderia ter causado o acidente, foi até o local. Ele disse que não parou por achar que havia provocado apenas danos materiais ao bater no retrovisor do caminhão.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou todos os levantamentos.

Procurada, a Prefeitura de São Francisco do Glória não se manifestou a respeito.