Um carro capotou na manhã desta sexta-feira (26) e o motorista ficou preso dentro do veículo na MG-126, perto de Bicas. Outra pessoa ficou ferida.

Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, o passageiro que estava no carro já havia sido socorrido por outras pessoas e encaminhado para atendimento com ferimentos leves.

O motorista estava preso dentro do veículo e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiu abrir a porta do carro e retirar o condutor. Ele apresentava suspeita de fratura na perna e foi encaminhado para atendimento.

Os nomes e idades dos feridos não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

Os bombeiros eliminaram os riscos de um possível incêndio no carro.



Tags:

acidente