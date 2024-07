Um homem de 38 anos, com diversas passagens policiais, foi detido com maconha e skunk dentro do carro na MG-126, em Bicas. As drogas são avaliadas em R$ 74 mil.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fazia a Operação “Força Total” na rodovia, que tem como objetivo de prevenir o porte ilegal de arma de fogo, tráfico ilícito de drogas, furtos, roubo de veículos e comércio ilegal de insumos agrícolas, quando abordou o carro no km 45.

Os policiais perceberam que o motorista ficou bastante nervoso e ele se contradisse sobre a intenção da viagem. Foram feitas buscas no veículo e, no banco traseiro, uma sacola preta com grande quantidade de maconha, skunk e pasta base foi encontrada.

Dentro da sacola as equipes ainda acharam uma balança de precisão, material para embalar drogas, um celular e R$ 1.736 em dinheiro.

De acordo com a PMRv, o homem alegou que recebeu o material em Bicas por uma pessoa desconhecida e levaria para a cidade de Rochedo, onde outra pessoa não identificada pagaria R$ 2 mil pelo transporte.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão em Juiz de Fora, juntamente com o material apreendido. O carro foi encaminhado para um pátio conveniado.