Cinco suspeitos e um adolescente foram detidos por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Bicas, município localizado a 30 km de Juiz de Fora. O caso ocorreu nesta sexta-feira (26).

De acordo com a corporação, a operação resultou na apreensão de 74 pedras de crack, 103 papelotes de cocaína, seis tabletes de maconha, duas pedras brutas de crack e oito pinos de cocaína, além de aproximadamente R$ 9 mil em dinheiro. Também foram apreendidos materiais para embalar drogas, dois pen-drives, comprovantes de depósito bancário e celulares.

A investigação identificou, após monitoramento de um suposto ponto de venda de drogas, que na tarde de quinta-feira os envolvidos estariam reunidos no local, no Centro da cidade.

A delegada responsável pelas investigações, Flávia Granado, informou que os suspeitos implantaram um ponto de venda de drogas em uma das principais avenidas da cidade e etiquetavam os papelotes, vinculando suas drogas a uma organização criminosa com base no estado do Rio de Janeiro.



