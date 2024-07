Nessa quinta-feira (25), dois homens, sem idades identificadas, foram detidos pela Polícia Militar Rodoviária e do Meio Ambiente de Minas Gerais (PMRv e PMMA) por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Tiradentes.

De acordo com a ocorrência, a corporação recebeu uma denúncia de que um dos suspeitos teria armas de fogo para caça e para o comércio ilegal de armas e munições na própria casa. Ao realizar as buscas, a PMRv localizou 16 cartuchos de calibre 28 intactos, 36 munições de calibre 22 e cinco recipientes com munições de armas de pressão calibres 22 e 25. Além disso, foi encontrado um engenho produzido em ferragens, tipo armadilha – normalmente utilizado em caça irregular, e uma motosserra, sem nota fiscal ou documentação de origem.

Já em um segundo endereço, a Polícia apreendeu 30 invólucros com substância análoga a crack, uma sacola com sementes de maconha e R$ 318,00 provenientes da mercancia de drogas.

Um terceiro envolvido na denúncia não foi localizado.

Tags:

Drogas | tráfico de drogas