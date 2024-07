Uma mulher, sem idade informada, foi multada em quase R$ 70 mil por manter jabutis-piranga e tartaruga-tigre-d'água no quintal de casa, em Cataguases, sem autorização. A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) verificou uma denúncia anônima na tarde dessa sexta-feira (26).

Na casa da denúncia, que não teve a localidade revelada, os policiais encontraram mantidos em cativeiro em uma área de terra, nos fundos do quintal, quatro jabutis-piranga e uma tartaruga-tigre-d'água.

A mulher confirmou que os animais eram dela e que não tinha qualquer documento de autorização do órgão ambiental competente para manter os répteis em cativeiro.

Por isso, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e será intimada para comparecer diante da Justiça para responder sobre o crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/98. Ao todo, o valor da multa pelo crime ambiental é de R$ 69.612,84.

A PMMA explicou que, por causa do surto da gripe aviária, os animais foram deixados com a mulher como depositária fiel até a manifestação do órgão ambiental competente.