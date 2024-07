Um motociclista de 23 anos, sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), morreu depois de cair da moto na MG-353, em Santa Bárbara do Monte Verde, no fim da noite desse domingo (28).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recebeu informações de que, na altura do km 148, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu na pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico atestou a morte do motociclista.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora.

Segundo a PMRv, a moto estava com a documentação em dia e foi removida para um pátio credenciado, já que não foi apresentado um condutor habilitado que se responsabilizasse pelo veículo,

A polícia constatou ainda que o motociclista não tinha a CNH para conduzir o veículo.