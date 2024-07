Uma batida envolvendo uma charrete, uma moto e um carro deixou duas pessoas levemente feridas na noite desse domingo (28), em Goianá. O acidente foi registrado no km 40 da MG-353.

À Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor da charrete, um homem de 46 anos, contou que saiu de um bar na cidade de Goianá depois de consumir três garrafas de cerveja e seguia pela rodovia quandi sentiu uma forte pancada na traseira da charrete; ele foi lançado contra um barranco.

Depois da queda ele viu que uma moto tinha batido na traseira da charrete e o motociclista, de 22 anos, estava caído no chão. O condutor da charrete sofreu escoriações leves e recusou atendimento. O cavalo que conduzia a charrete teve ferimentos leves em uma das patas, sendo liberado para o proprietário.

O motociclista foi socorrido para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora, com ferimentos leves.

Um terceiro veículo, um carro conduzido por uma jovem de 22 anos, também se envolveu no acidente. A jovem contou aos policiais que seguia pela rodovia quando teve a visão ofuscada por um farol alto de outro veículo. Ela não percebeu o acidente de trânsito e bateu na traseira da charrete.

Ela não se machucou e apenas o carro sofreu danos materiais. Segundo a PMRv, a motorista não apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica e testou negativo no teste do bafômetro.

No HPS em Juiz de Fora, o motociclista disse aos militares que não se recordava da dinâmica do acidente, só lembrou que saiu do Aeroporto Regional da Zona da Mata, onde trabalha.

O local e os veículos foram liberados após o acidente.



