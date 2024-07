Uma cadela ficou presa em um vale tomado por uma mata fechada no Bairro Santa Efigênia, em Barbacena, e ficou desaparecida por quatro dias. A dona dela, uma idosa de 97 anos, apresentava um quadro de tristeza profunda depois do sumiço da “Chichita” e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Na manhã de sábado (27), os militares fizeram uma avaliação do local e da situação e montaram uma rota de rapel para descer um talude de aproximadamente 50 metros. Depois da descida, as equipes iniciaram as buscas pelo cão.

Segundo os bombeiros, durante os trabalhos os militares foram atacados por marimbondos e avistaram algumas serpentes, mas seguiram nas buscas. Depois de quase uma hora de busca, Chichita, da raça pequinês, foi avistada e capturada.

As equipes então iniciaram a subida do talude e entregaram a cachorra para dona, que se emocionou com o reencontro.

"Apesar das dificuldades encontradas durante o resgate da pequena ‘Chichita’ , ao final vem a sensação de dever cumprido e além disso foi muito gratificante ver o sorriso no rosto daquela senhora e ainda receber um abraço cheio de gratidão”, conotu o sargento Wallace, chefe da equipe que realizou o resgate.