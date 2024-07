Dois homicídios e uma tentativa de homicídio foram registrados em Barbacena entre a última sexta-feira (26) e esta segunda (29). O primeiro caso foi o do casal encontrado morto dentro de casa e a suspeita é que a mulher tenha sido morta estrangulada pelo companheiro, que tirou a própria vida depois do crime.

A segunda morte foi registrada no Bairro Água Santa, na madrugada desta segunda-feira. Um carro foi encontrado abandonado em uma rua com a parte traseira dentro de um terreno de um imóvel residencial.

Ninguém estava dentro do carro e a porta da frente estava aberta. No local, a Polícia Militar (PM) observou várias perfurações no vidro do para-brisa dianteiro e no vidro traseiro. Havia sangue dentro do veículo.

Do lado oposto da rua, um jovem de 24 anos foi achado caído em uma calçada. Um caminhão estacionado no local impedia a visualização imediata da vítima, que aparentava estar sem sinais vitais e com perfurações visíveis nos braços, cabeça e costas.

O rapaz foi reconhecido pelos militares por já ser conhecido no meio policial. A morte foi constatada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A PM fez diligências e descobriu que o jovem tinha um desentendimento antigo com um homem e que o carro dele foi visto circulando pela cidade no dia do crime. A polícia segue em rastreamento para identificar o autor do homicídio.

A perícia foi acionada e após os trabalhos de rotina, o corpo da vítima foi removida para o Instituto Médico Legal (IML) e o carro removido para um pátio credenciado.

Tentativa

No início da manhã de sábado (27), a PM recebeu uma denúncia anônima que foram ouvidos cinco tiros no Bairro Monte Mário. No dia anterior, na mesma região, um registro de agressão foi feito pelos policiais.

Enquanto atendia a denúncia, os militares ouviram gemidos vindos de um matagal. Ao seguir a trilha, os policiais viram um homem de 39 anos caído no chão. Ele apresentava ferimentos de tiro no peito e no quadril.

Ele ainda estava consciente e informou aos policiais que o autor dos disparos era o morador da casa em frente, um homem de 30 anos.

Por causa da gravidade dos ferimentos, a vítima foi levada pelos policiais para um hospital na cidade. Depois, a equipe retornou ao local e foi informada que o suspeito do autor dos disparos tinha fugido em uma moto.

Ele estaria escondido em uma área de pasto no município de Antônio Carlos e foi localizado pela PM. Questionado sobre a arma utilizada no crime, o homem disse que ficou muito nervoso e durante a fuga jogou a arma em um córrego na Rua Bahia.

As equipes procuraram pela arma, mas ela não foi encontrada. Na casa do suspeito a PM encontrou uma sacola com uma balança de precisão e um tablete de maconha.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.