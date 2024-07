Seis pessoas, entre elas dois adolescentes, foram baleados durante a Festa de Conceição do Formoso em Santos Dumont, no início da madrugada desse domingo (28). Três jovens e um menor de idade foram detidos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após diversos tiros serem disparados durante o evento, o que iniciou um tumulto com correria de pessoas que estavam na festa. No local, quatro vítimas estavam caídas no chão e outras duas eram encaminhadas em veículos particulares para atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e reforço policial foram acionados.

Testemunhas contaram que um adolescente de 17 anos teria sacado uma arma de fogo e atirado contra um jovem de 23 anos, com quem tinha se desentendido mais cedo durante a festa.

O menor estava acompanhado de outro adolescente, de 16 anos, e três jovens de 19, 23 e 25 anos. Depois dos tiros eles fugiram para a cidade de Tabuleiro.

Durante a fuga os militares abordaram uma moto e o condutor era o rapaz de 23 anos, irmão do suspeito dos disparos. Segundo a PM, ele confessou que estava na confusão e se prontificou a levar a equipe ao local onde o irmão estava escondido.

Um carro passou pela equipe neste momento e também foi abordado. Dentro do veículo estavam os suspeitos de 19 e 25 anos, que negaram a participação no crime. O adolescente suspeito de ter efetuado os tiros foi localizado e apreendido. Uma arma de fogo calibre 32 utilizada no crime estava com ele.

O adolescente confirmou ter atirado contra o jovem, que foi atingido por dois disparos nas costas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital em Santos Dumont e permaneceu internado.

Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados para a Delegacia.

Outras vítimas

Uma jovem de 28 anos foi atingida com um tiro no pescoço e levada pelo Samu para um hospital em Santos Dumont, e também está internada;

Um homem de 57 anos levou um tiro nas costas e foi levado para um hospital em Ubá, onde está internada e o projétil está, a princípio, alojado no corpo;

Um adolescente de 16 anos foi atingido de raspão no peito e na mão, sendo levado pelo Samu para um hospital em Santos Dumont. Ele segue internado;

Um jovem de 19 anos que foi atingido de raspão no ombro e dispensou atendimento médico;

Um adolescente de 17 anos atingido no ombro e levado para um hospital em Santos Dumont, onde permanece internado.

Os nomes dos feridos não foram revelados.