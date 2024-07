A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) anunciou, nesta segunda-feira (29), a promoção "Cemig Dá Aquela Força", que premia dois clientes com créditos de R$ 25 mil. De acordo com a Agência Minas, a iniciativa visa estimular o uso das opções digitais de pagamento e atendimento oferecidas pela empresa. Os interessados podem se cadastrar até o dia 30 de setembro, e os sorteios ocorrerem no dia 7 de outubro, baseados na extração da Loteria Federal.

Para participar, os clientes devem acessar o site cemig.com.br/sorteio e realizar o cadastro. A promoção oferece números da sorte aos participantes de acordo com a utilização de determinados serviços e formas de pagamento:

Cada conta de luz paga via QRCode do PIX ou débito automático garante um número da sorte.

Cadastrar-se para receber a conta de luz apenas com QRCode do PIX impresso ou por e-mail também dá direito a números da sorte.

Indicar amigos que efetivem a participação e atualizações de meios de contato no aplicativo Cemig Atende também geram números da sorte.



A promoção é válida para todos os consumidores atendidos em baixa tensão no estado de Minas Gerais, incluindo pessoas físicas e jurídicas (exceto administração pública). Os participantes devem ser maiores de 18 anos, residentes no estado e estar adimplentes com a Cemig no dia do sorteio.

Para mais detalhes, os interessados podem consultar o regulamento completo no site cemig.com.br/sorteio.