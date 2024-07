Os produtores rurais interessados em participar do Concurso Cachaças Mineiras 2024 devem realizar a pré-inscrição até quarta-feira (31). Este concurso, que avalia a qualidade das cachaças de alambique e aguardentes de cana mineiras, é uma oportunidade para produtores e engarrafadores destacarem seus produtos.



De acordo com a Agência Minas, para se inscrever, os participantes devem preencher o formulário disponível no regulamento do concurso e entregá-lo no escritório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) em seus respectivos municípios. O regulamento e o formulário de inscrição estão acessíveis no site da Emater-MG. As inscrições são gratuitas.

Após a análise das pré-inscrições pela comissão organizadora, os produtores aprovados devem ser notificados para enviar a documentação obrigatória e as amostras concorrentes até o dia 9 de agosto para o endereço indicado em Belo Horizonte.

Podem participar produtores e engarrafadores com estabelecimentos em território mineiro, devidamente registrados junto ao Ministério da Agricultura, nas categorias de Cachaça de Alambique e Aguardente de Cana. A cachaça de alambique deve ser produzida em alambique de cobre com graduação alcoólica de 38% a 48%, enquanto a aguardente de cana pode ter graduação alcoólica de 38% a 54%.

O concurso possui dez categorias, permitindo até duas inscrições por participante, com a limitação de uma inscrição por categoria. Os vencedores serão divulgados em novembro.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (31) 3349-8120 ou pelo e-mail cachacasmineiras@emater.mg.gov.br.

O Concurso Cachaças Mineiras 2024 é uma iniciativa do Governo de Minas, realizada pela Emater-MG, com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), e outras instituições.

As bebidas serão avaliadas por jurados experientes em concursos, formação profissional ou notório saber na área de bebidas alcoólicas destiladas, usando uma metodologia específica desenvolvida para o concurso, que inclui análises visuais, olfativas e gustativas. Os jurados passarão por uma série de treinamentos técnicos preparatórios promovidos pela Emater-MG e parceiros, incluindo UFMG, Ufla, UFV, e IFNMG.