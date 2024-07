Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por suspeita de furtar um celular na Rua Padre Serafim, no centro do município de Viçosa.

De acordo com a ocorrência, a vítima estava caminhando pela rua e havia acabado de atender uma ligação, guardando o celular no bolso da bermuda em seguida. Nesse momento, o suspeito puxou o telefone do bolso dela e saiu correndo.

Após o rastreamento da Polícia, o homem foi localizado na Praça Silviano Brandão. Durante a busca pessoal, foi encontrado o celular e uma faca tipo peixeira com cabo de madeira. O telefone foi reconhecido pela vítima, que disse que o autor não chegou a mostrar a faca e nem usou de força física para pegar o telefone.

Foi dada voz de prisão ao autor pela suspeita do crime de furto, uma vez que não houve o uso de violência.