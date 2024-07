A partir do dia 6 de agosto, a EPR Via Mineira vai iniciar a operação do trecho de 232 km da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. A data foi definida pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em reunião extraordinária.



O contrato de concessão, assinado em 5 de julho, prevê investimentos de R$ 8,7 bilhões ao longo de 30 anos, incluindo R$ 5,2 bilhões destinados à duplicação de 164 km, 42 km de faixas adicionais, correções de traçado, retornos, passarelas e iluminação em trechos de baixa visibilidade. Nos primeiros sete anos, são investidos R$ 3,2 bilhões em melhorias na rodovia e R$ 3,6 bilhões em serviços operacionais.

Eric de Almeida, diretor executivo da EPR, afirmou que o novo contrato é mais robusto e equilibrado, com avanços no modelo de gestão e novas possibilidades de atuação. Ele pede um voto de confiança da população para que a empresa possa demonstrar seu empenho e as melhorias estruturais previstas para o trecho sul da BR-040.



Os primeiros 100 dias de obra

Nos primeiros 100 dias de concessão, a EPR planeja implementar ações para melhorar a segurança e a eficiência do tráfego. De acordo com a Agência do Governo, o plano inclui obras noturnas de pavimentação entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, reforço na sinalização vertical e horizontal em pontos críticos e recuperação de drenagens e passivos ambientais. "Essas mudanças serão visivelmente perceptíveis pela população e têm como objetivo reduzir significativamente a gravidade dos acidentes", destacou o diretor da ANTT durante o evento de apresentação do projeto realizado nesta segunda-feira (29).

O foco da empresa também vai estar na revitalização das praças de pedágio e bases de serviços operacionais, na recuperação de terraplenos erodidos e na melhoria da sinalização em trechos com altos índices de acidentes, como o km 544 ao 635. "O ciclo de obras vai começar a partir do segundo e terceiro ano, mas já neste primeiro ano teremos melhorias notáveis, com um cuidado especial no tratamento diferenciado para as chegadas e saídas de Belo Horizonte", acrescentou Sampaio.



Cronograma durante os anos

De acordo com a EPR, no primeiro ano de concessão, os trabalhos se concentram na melhoria do pavimento e sinalização. A partir do segundo ano, a rodovia recebe obras de recuperação.

Entre o terceiro e o sétimo ano estão previstos os investimentos para ampliação da capacidade, ficando desta maneira:

Durante terceiro ano do projeto, serão concluídos 9,74 km de duplicação entre Ouro Preto e Congonhas, 1,2 km de faixas adicionais, 3,23 km de vias marginais, 3,23 km de ciclovias e uma passarela.

No quarto ano, o foco será em 17,8 km de duplicação entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete, 1 km de faixas adicionais, 7,05 km de vias marginais, 5,91 km de ciclovias e duas passarelas.

O quinto ano conta com 21,9 km de duplicação em Nova Lima, Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Cristiano Otoni, além de 39,5 km de faixas adicionais. Também serão construídos 5,07 km de vias marginais, 5 km de ciclovias e duas passarelas.

Durante o sexto ano, o projeto vai se expandir com 72,6 km de duplicação em Itabirito, Ouro Preto, Cristiano Otoni, Carandaí, Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos, Barbacena e Santos Dumont. No entanto, haverá apenas 0,17 km de faixas adicionais, 0,08 km de ciclovias e duas passarelas.

Já no sétimo ano serão concluídos 41,83 km de duplicação em Ouro Preto, Santos Dumont, Ewbank da Câmara e Juiz de Fora, além de uma passarela e uma área de escape.



Assistência 24h

A partir do dia 6 de agosto, motoristas e motociclistas devem contar com serviços de atendimento médico, mecânico e guincho disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. O serviço de emergência pode ser acionado pelo número 0800 003 1040, que também fornecerá informações sobre a estrada, como bloqueios, trechos em obras e locais de apoio.