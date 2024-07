Na noite dessa segunda-feira (29), uma carreta desatrelou na Serra de Petrópolis e interditou a via na altura do km 100, no sentido do município de Juiz de Fora.

Devido ao risco de tombamento, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio de Janeiro foi acionada para realizar o reboque, descendo a via pela contramão com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A interdição ocorre a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, no km 102, e não há previsão de reabertura.