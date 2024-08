Duas cachorras que estavam desaparecidas há cinco dias foram resgatadas em ribanceira perto da Cachoeira do Ramalho, em Santa Bárbara do Tugúrio, na tarde do último domingo (28).

Os donos das cadelas contaram que procuravam por elas há dias quando, no fim da tarde de sábado (27), localizaram as cachorras na cachoeira. Na manhã do dia seguinte os tutores tentaram resgatar as duas, mas não conseguiram e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Não se sabe explicar como as cachorras chegaram ao local, mas elas caíram cerca de 20 metros em uma ribanceira e não conseguiram sair.

Os bombeiros percorreram um caminho de cerca de 3 km até chegar ao alto da Cachoeira do Ramalho. Após análise, os militares fizeram uma ancoragem com cordas e equipamentos utilizados em salvamento nas alturas.

Com o uso de técnicas de rapel as cadelas foram resgatadas. Elas estavam extremamente debilitadas porque estavam sem comida e água. Segundo o sargento Celso, chefe da guarnição de resgate, as cachorras estavam em um local de difícil acesso e apresentava grande risco de queda.

As duas ficaram sob os cuidados do dono.