Um morador de Barbacena foi condenado a 7 anos de prisão por promover o Estado Islâmico, bem como integrar a organização criminosa terrorista e corrupção de menores. A informação foi confirmada pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte.

O rapaz de 20 anos, de codinome Mahmoud al-Brazili, foi preso no ano passado quando tentava chegar à África, onde se juntaria aos terroristas.

A sentença foi proferida em maio deste ano e, segundo o Tribunal Regional Federal (TRF), as provas produzidas ao longo do processo comprovaram a conduta do condenado em promover o Estado Islâmico e a corrupção de menores.

O material comprovou que o rapaz, durante anos, promoveu o Estado Islâmico em inúmeros contatos travados com ao menos três menores de idade, assim como os estimulou de forma insistente a tomarem parte no grupo terrorista.

Ele foi condenado a 7 anos de prisão e 101 dias-multa, em regime inicialmente fechado. Ele teve negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa do condenado não apresentou recurso e atualmente ele cumpre a pena determinada.

“De se salientar que o Juízo Federal da 2ª Vara determinou a preservação do sigilo dos autos quanto aos nomes e dados qualificativos que permitam a identificação dos adolescentes envolvidos no caso, vítimas do crime de corrupção de menores”, destacou o TRF.